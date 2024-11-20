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В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (фото)

Киев, Среда 20 ноября 2024 12:49
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В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (фото) Фото: в Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Подольском районе Киева водитель автомобиля насмерть сбил женщину. Она шла по пешеходному переходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева 20 ноября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром, 19 ноября.

"58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии в Подольском районе Киева (t.me/gunpKyiv)

Как отметили в полиции, в результате аварии 52-летняя потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте.

"Полицейские задержали водителя авто, он был трезв. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в начале ноября в Киеве на Теремках автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Погибли люди.

Кроме того, на днях в Хмельницком произошла авария, в которой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Погибли три человека.

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