В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (фото)

Фото: в Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Подольском районе Киева водитель автомобиля насмерть сбил женщину. Она шла по пешеходному переходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева 20 ноября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром, 19 ноября. "58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Фото с места аварии в Подольском районе Киева (t.me/gunpKyiv) Как отметили в полиции, в результате аварии 52-летняя потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. "Полицейские задержали водителя авто, он был трезв. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.