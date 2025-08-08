В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza: люди чудом не пострадали (видео)

В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости влетает в холл торгового центра, разбивая стеклянные двери. В пабликах пишут, что водитель якобы "перепутал педали".



Примечательно, что на кадрах заметно: всего в нескольких метрах от автомобиля находились люди.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.