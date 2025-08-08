RU

В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza: люди чудом не пострадали (видео)

Иллюстративное фото: в Ocean Plaza влетело авто (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Киеве автомобиль буквально заехал в торговый центр Ocean Plaza. Он протаранил стеклянные двери на большой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и информацию источников в правоохранительных органах.

В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости влетает в холл торгового центра, разбивая стеклянные двери. В пабликах пишут, что водитель якобы "перепутал педали".

Примечательно, что на кадрах заметно: всего в нескольких метрах от автомобиля находились люди.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Резонансное ДТП в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве работник прокуратуры Андрей Молочный вылетел на пешеходную часть и сбил женщину.

Позже виновник аварии скрылся с места происшествия. Его задержали правоохранители.

Пострадавшую госпитализировали. Она умерла от тяжелых травм в больнице.

Как выяснилось позже, работник прокуратуры сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

