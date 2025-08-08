В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza: люди чудом не пострадали (видео)

В Киеве автомобиль буквально заехал в торговый центр Ocean Plaza. Он протаранил стеклянные двери на большой скорости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и информацию источников в правоохранительных органах.
В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости влетает в холл торгового центра, разбивая стеклянные двери. В пабликах пишут, что водитель якобы "перепутал педали".
Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, несколько недель назад в Киеве работник прокуратуры Андрей Молочный вылетел на пешеходную часть и сбил женщину.
Позже виновник аварии скрылся с места происшествия. Его задержали правоохранители.
Пострадавшую госпитализировали. Она умерла от тяжелых травм в больнице.
Как выяснилось позже, работник прокуратуры сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.