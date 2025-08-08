ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza: люди чудом не пострадали (видео)

Киев, Пятница 08 августа 2025 21:23
UA EN RU
В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza: люди чудом не пострадали (видео) Иллюстративное фото: в Ocean Plaza влетело авто (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Киеве автомобиль буквально заехал в торговый центр Ocean Plaza. Он протаранил стеклянные двери на большой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и информацию источников в правоохранительных органах.

В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости влетает в холл торгового центра, разбивая стеклянные двери. В пабликах пишут, что водитель якобы "перепутал педали".

Примечательно, что на кадрах заметно: всего в нескольких метрах от автомобиля находились люди.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Резонансное ДТП в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве работник прокуратуры Андрей Молочный вылетел на пешеходную часть и сбил женщину.

Позже виновник аварии скрылся с места происшествия. Его задержали правоохранители.

Пострадавшую госпитализировали. Она умерла от тяжелых травм в больнице.

Как выяснилось позже, работник прокуратуры сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП Ocean Plaza
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине