В Киеве с 24 февраля 2022 года погибли почти 70 человек: треть из них - на этой неделе

По данным Попко, с начала полномасштабной войны в столице прозвучало 939 сирен воздушной тревоги.

"Общая продолжительность тревог составила почти 1097 часов. То есть, суммарно более 45 дней! Полтора месяца непрерывных сирен!", - сообщил он.

Начальник КГВА отметил, что в период с 24.02.2022 до 31.12.2023, в Киеве из-за войны погибли 69 человек, из них треть на этой неделе. Еще 294 жителя столицы получили ранения, из которых 146 в 2023 году.

В общем Попко отметил, что враг только за этот, 2023 год совершил 73 воздушные атаки на город. Во время которых применил по Киеву более 800 средств поражения. Из них:

более 50 баллистических и аэробаллистических ракет;

более 260 крылатых ракет различных типов;

почти 500 ударных БПЛА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено примерно 98% всех воздушных целей!", - сообщил он.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Напомним, что ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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