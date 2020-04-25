У Києві зловмисник побив поліцейського та стріляв у нього

У Києві затримали зловмисника, який побив поліцейського та прострілив йому ноги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними відомства, повертаючись додому зі служби співробітник карного розшуку Оболонського управління поліції помітив підозрілого чоловіка на парковці. Правоохоронець вирішив прослідкувати за незнайомцем, що надалі спричинило конфлікт між ними.

"Зловмисник помітив, що за ним спостерігають та почав погрожувати. Після того, як оперативник пред’явив посвідчення працівника поліції, зловмисник вдарив його в обличчя та почав тікати. Поліцейський побіг за зловмисником та наздогнав його на вулиці Вишгородській, де між ними почалась бійка", - розповіли в поліції.

Зазначається, що у ході бійки порушник дістав зброю та зробив чотири постріли у бік поліцейського. Потерпілого правоохоронця з вогнепальними пораненням ніг терміново госпіталізували.

"У 28-річного правопорушника, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль", - додали у відомстві.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі співробітника патрульної поліції побили за зауваження щодо відсутності захисної маски. Особу порушника встановили, він перебував під впливом наркотиків.