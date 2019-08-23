У Києві автомобіль збив жінку з дитиною

В одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір з малолітнім сином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як видно на оприлюдненому відео аварії, інцидент стався, коли жінка здавала назад. Свідки кажуть, що жінка, швидше за все, сплутала педалі газу і гальма, оскільки швидкість була дуже високою для прибудинкової території. У результаті наїзду мати з дитиною опинилися під автомобілем. Їх госпіталізували у важкому стані.

Винуватиця аварії затримана. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину у рамках ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 серпня в Києві чоловік збив дівчину на переході і втік з місця злочину. Прибулі медики констатували смерть дівчини.