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У Києві автомобіль збив жінку з дитиною

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 11:21
У Києві автомобіль збив жінку з дитиною
Фото з місця аварії (facebook.com/dimayarosh)

Імовірно, водій переплутала педалі газу і гальма

В одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір з малолітнім сином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як видно на оприлюдненому відео аварії, інцидент стався, коли жінка здавала назад. Свідки кажуть, що жінка, швидше за все, сплутала педалі газу і гальма, оскільки швидкість була дуже високою для прибудинкової території. У результаті наїзду мати з дитиною опинилися під автомобілем. Їх госпіталізували у важкому стані.

18+ Відео моменту #ДТП на Дніпровській набережній. Нагадаємо, що винуватиця аварії, 59-річна жінка, яка за попередньою версію, сплутала педалі. Мати та дитину у важкому стані госпіталізовано. Перші фото та відео з місця: https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1301/

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 22 серпня 2019 р.

На Дніпровській Набережній, 19а, щойно сталося #ДТП з потерпілими - мамою та дитиною. Після зіткнення смороду булі під авто - хлопці підіймали авто та діставали їх звідти. Свідки кажуть, що скоріше за все, водій переплутав педалі, бо швидкість була дуже велика, як для придомової території. Повна жєсть.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 22 серпня 2019 р.

Винуватиця аварії затримана. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину у рамках ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 серпня в Києві чоловік збив дівчину на переході і втік з місця злочину. Прибулі медики констатували смерть дівчини.

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