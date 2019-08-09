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У Києві завтра можуть змінити режим роботи трьох станцій метро

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 20:41
У Києві завтра можуть змінити режим роботи трьох станцій метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни можливі у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" і "Шахтар"

У Києві завтра, 10 серпня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтарь" (Донецьк), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на два дні перекриють головну вулицю столиці - Хрещатик у зв'язку з проведенням фестивалю "Сильні України". Заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме з 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня.

Крім того, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Також у Києві на ряді вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами. Роботи будуть виконуватися з 12 серпня 2019 до 30 червня 2020 року.

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