У Києві завтра метро змінить графік роботи

Крім того, завтра метрополітен буде працювати на одну годину довше

В Киеве 21 февраля с 21:00 до 22:00 несколько станций метро изменят график работы в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

В частности, станция метро "Олимпийская" в этот период времени работать не будет, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, станция "Дворец спорта" будет закрыта на выход.

После 23:00 возможно ограничение на вход на этих станциях. Кроме того, в этот день метро Киева будет работать на один час дольше.

Напомним, в Киеве, сегодня, 20 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном мосту и на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема.

20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10.00 до 14.00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14.00 до 19.00 на путепроводе на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.