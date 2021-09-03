У Києві запрацювали нові центри вакцинації: адреси

У Києві відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюють у торгових центрах мережі "Епіцентр", а також в ТЦ "Ретровіль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.
Сьогодні в Helsi відрився запис на щеплення в нових центрах:
Щеплення можна отримати вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Препарат від компанії Moderna призначений тільки для другої дози.
Нагадаємо, відкриття центру вакцинації в "Епіцентрі" на Кільцевій анонсували декількома днями раніше. А от центр вакцинації в "Ретровілі" працює ще з 30 серпня.