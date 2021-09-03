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У Києві запрацювали нові центри вакцинації: адреси

Автор: Дмитро Левицький

У Києві відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюють у торгових центрах мережі "Епіцентр", а також в ТЦ "Ретровіль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.

Сьогодні в Helsi відрився запис на щеплення в нових центрах:

  • "Епіцентр" на Петрівці - записатися можна тут: bit.ly/3jF9EYN;
  • "Епіцентр" на Полярній - записатися можна тут: bit.ly/3zJ4TmQ;
  • "Епіцентр" на Позняках - записатися можна тут: bit.ly/3BIBAl1;
  • "Епіцентр" на Кільцевій - записатися можна тут: bit.ly/3h2j6DU;
  • "Ретровіль" на проспекті Правди - записатися можна тут: bit.ly/3zUob8E.

Щеплення можна отримати вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Препарат від компанії Moderna призначений тільки для другої дози.

Нагадаємо, відкриття центру вакцинації в "Епіцентрі" на Кільцевій анонсували декількома днями раніше. А от центр вакцинації в "Ретровілі" працює ще з 30 серпня.

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КиївВакцинаціяКоронавірус