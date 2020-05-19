У Києві запустили більше транспорту: всі маршрути і графіки

У Києві буде працювати вже 25 маршрутів громадського транспорту
У Києві запустили додатковий транспорт у вівторок, 19 травня. До рухомого складу додали три нових автобусних маршрути – №37, №42, №104. Про це повідомили в КМДА.
Проїзд в громадському транспорті, як і раніше, доступний не всім мешканцям Києва. А лише для тих, хто має спецперепустку та індивідуальні засоби захисту.
"Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях мешканців віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайка та Бортничі, а також покращить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами", - сказано в повідомленні.
Наразі в Києві працюють вже 25 маршрутів громадського транспорту.
Автобуси:
Трамваї:
Зазначимо, що всі маршрути працюють за особливим графіком, за яким кількість зупинок скорочена до трьох – шести. Докладно з графіком роботи громадського транспорту Києва можна ознайомитися за посиланням.
Однак, попри таку кількість транспорту, у столиці щоранку вишиковуються гігантські черги на зупинках, місто застрягає в заторах, а таксі накручують вартість через час проведений в дорозі. Доїхати, приміром, за Правого на Лівий берег, дуже складно. Столична влада сподівається, що Кабмін дозволить роботу метро з 25 травня.
Автор: Світлана Дудукало