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У Києві сталось ДТП з інкасаторським мінівеном, загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     24.03.2020 - 11:38
У Києві сталось ДТП з інкасаторським мінівеном, загинули двоє людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На проїжджій частині внаслідок зіткнення загорівся легковик

У Дарницькому районі столиці в результаті зіткнення легковика з інкасаторським мінівеном загинуло двоє осіб та ще одна людина отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві (ГУ ДСНС).

Як повідомляється, автівка Chevrolet Aveo та інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter зіштовхнулись, після чого на проїжджій частині дороги загорівся легковик. Водій та пасажирка палаючого Chevrolet Aveo загинули на місці, а потерпілого з інкасаторського автомобіля рятувальники деблокували та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків сталося зіткнення автомобіля і вантажівки, в результаті чого постраждали семеро людей. У момент удару вантажне авто перекинулося і частково пошкодило сходинки і навіс стаціонарного поста поліції

Також, у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п'ятеро людей.

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