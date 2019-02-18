У Києві зафіксована перша смерть від кору

У столиці від кору померла 57-річна жінка

В Киеве зафиксировали первый случай смерти от кори. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, в результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.

"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай из-за кори. Умерла 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, - ред.). Это - первый случай в больнице и в Киеве", - отметила врач.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения призывает СМИ активнее информировать украинцев о заболеваемости корью. В частности, члены комитета приняли соответствующее обращение к представителям СМИ в связи с ростом заболеваемости корью в Украине и нередкими случаями смерти от болезни.

Как писало РБК-Украина ранее, с начала 2019 года от кори зафиксировано восемь смертей, среди которых двое детей.

Добавим, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году.

Следует отметить, что ранее комитет по вопросам здравоохранения решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать СНБО по поводу ситуации, сложившейся с корью.