У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Києві 161 людина заражена коронавірусом

Кількість заражених коронавірусом у Києві зросла до 161, померла людина. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер міста зазначив, що помер 70-ти річний чоловік.

"Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус - 161 людина. І нажаль, один випадок летальний. З лабораторно підтверджених, 19 чоловіків віком від 22 до 70 років. 70-ти річна людина нажаль померла. Також захворіли 10 жінок, віком від 36 до 62 років. Госпіталізовано 18 пацієнтів", - заявив Кличко.

Додамо, зранку в МОЗ повідомили про 160 заражених коронавірусом у столиці.

Разом з тим, в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.

Зазначимо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.