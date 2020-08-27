У Києві зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих з COVID-19

У Києві зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих, хворих на коронавірус. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 63 пацієнти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив столичний градоначальник.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу померли 49 осіб від коронавірусу, що є новим антирекордом в Україні за кількістю померлих; а всього в країні 2403 смертельних випадків.

Як писало РБК-Україна, станом на 27 серпня в Україні виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 1974 людини.

Крім того, Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.