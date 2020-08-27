ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих з COVID-19

Автор: Юлія Струк

У Києві зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих, хворих на коронавірус. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 63 пацієнти.

Популярні новини

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив столичний градоначальник.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу померли 49 осіб від коронавірусу, що є новим антирекордом в Україні за кількістю померлих; а всього в країні 2403 смертельних випадків.

Як писало РБК-Україна, станом на 27 серпня в Україні виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 1974 людини.

Крім того, Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкогоспитализацияКоронавірус