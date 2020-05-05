В Києві зафіксували 48 нових випадків коронавірусу, ще одна людина померла

В Києві зафіксували ще 48 випадків коронавірусу, ще одна людина померла. Про це заявив мер Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, у той же час одужали 11 людей.

"Ще 48 випадків коронавірусу, з них двоє медиків", - розповів мер.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація затвердила вимоги для продажу фастфуду у МАФах та роботи кав’ярень на виніс в умовах карантину.

Також мер столиці Віталій Кличко заявив, що у рамках пом’якшення карантину міська влада планує дозволити продаж кави на виніс.

Зазначимо, згідно з планом поступового виходу Києва з карантину, який раніше презентував Кличко, роботу МАФів з продажу фастфуду планувалося дозволити з 12 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в рамках боротьби з поширенням COVID-19, Київ використовуватиме безпілотники для дезінфекції вулиць та громадських місць.