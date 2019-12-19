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У Києві затримується рух тролейбусів через ДТП

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 09:31
У Києві затримується рух тролейбусів через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримується рух тролейбусів по вулиці Кирилівській

У Києві вранці 19 грудня затримується рух тролейбусів по вулиці Кирилівській у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Так, у зв'язку з аварією між приватними автомобілями затримується рух тролейбусів №6, 18, 25, 28 та 33 в напрямку площі Шевченка. На місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, вчора вранці у Києві через автопригоду на вулиці Ялтинській затримувався рух трамваїв в напрямку станції метро "Позняки". Затримувалися трамваї за маршрутом №8 та №29.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 19 грудня, у центрі Києва заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській. Обмеження руху вводяться у зв'язку з проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни.

Крім того, 19 грудня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Обмеження діятиме 19 грудня з 09:00 до 18:00. Ремонтні роботи ведуться на крайній правій смузі в напрямку Лівого берега.

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