У Києві після затримання у відділку поліції померла жінка

У Києві на території Святошинського управління поліції померла жінка. Її затримали за крадіжку, а вранці виявили мертвою.
Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.
Повідомляється, що вночі її затримали за крадіжку з магазину. Затримана раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності, в Києві не мала постійного місця проживання.
"Її затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і помістили в кімнату для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило", - зазначили в поліції.
На місці інциденту працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.
"Правоохоронці опрацьовують записи з камер спостереження і встановлюють обставини її смерті. Всі матеріали перевірки будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Києві на Виноградарі двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Він отримав опіки 80% поверхні тіла і помер у лікарні.
До цього повідомлялося, що митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному животі більше кілограма наркотиків з Євросоюзу.