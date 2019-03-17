У Києві затримали підозрюваних в розбійному нападі та вбивсті у Вінницькій області

В даний час правоохоронці займаються пошуком третього підозрюваного

В Киеве оперативники винницкого департамента уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД осуществили задержание двух лиц, которые 15 марта в Шаргородском районе Винницкой области совершили разбойное нападение и убили 34-летнего мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Задержанными оказались 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно был привлечен к уголовной ответственности, а также его 23-летний сообщник, с которым они последнее время проживали в столице Украины.

"Двое лиц, информация о которых предоставлялась в ориентировании, разыскаемые полицией, выяснилось, что они не причастны к совершению этих преступлений", - сообщили правоохранители.

В настоящее время правоохранители разыскивают третьего преступника, который подозревается в совершении разбойного нападения и умышленного убийства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Полтаве задержали подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Оперативники совместно с работниками СБУ под руководством прокуратуры с привлечением спецподразделения "КОРД" группировки задержали лиц, которые подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди них покушение на умышленное убийство и разбой