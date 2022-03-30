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У Києві затримали чоловіка, який у супроводі 20 озброєних осіб напав на патрульних

Фото: у Києві затримали чоловіка, що організував напад на поліцейських (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві чоловік у супроводі озброєних осіб напав на патрульних поліцейських, забравши у них зброю. Зловмисника затримали та оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Слідчі встановили, що патрульні під час несення служби зупинили автомобіль Audi Q7, за кермом якого перебувала 52-річна жінка. Перевіривши документи, поліцейські виявили факти підробки. Жінка викликала свого чоловіка, який прибув на місце події у супроводі 20 невстановлених осіб, озброєних автоматами.

Чоловік нецензурно ображав правоохоронців, а після наказав відібрати у них зброю.

Під час оперативно-розшукових заходів вдалося затримати громадянина, що керував озброєними особами. Наразі 57-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Нагадаємо, у Київській області затримали колаборанта, який закликав громаду підтримали злочинні дії Росії.

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