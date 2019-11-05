У Києві на хабарі затримали лікаря онкологічного диспансеру

Фото: затримання на хабарі лікаря онкологічного диспансеру (kyiv.gp.gov.ua)

Медик вимагав гроші за довідку-спрямування на отримання групи інвалідності

У Києві затримали лікаря онкологічного диспансеру за одержання 2 тис. доларів за довідку-спрямування на отримання групи інвалідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Правоохоронці встановили, що лікар вимагав та одержав 2 тис. доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.

Лікаря затримали в порядку ст. 208 КПК України, проводяться невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння в укладанні угоди з майном "Укроборонопрому".

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР повідомило про підозру у шахрайстві співробітникові СБУ і колишньому поліцейському. Підозрювані вимагали гроші у громадянки за рішення суду про зняття арешту з майна.