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У Києві від вибуху в квартирі загинув росіянин

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 14:40
У Києві від вибуху в квартирі загинув росіянин
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

Росіянин був у розшуку

У Голосіївському районі Києва на проспекті Науки стався вибух у квартирі, в результаті якого загинув громадянин РФ, який перебував у розшуку за вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин зазначив, що після огляду місця події правоохоронці припускають, що вибух трапився через необережне поводження з вибуховим пристроєм.

"Поліцейські встановили особу загиблого, це - 28-річний громадянин Російської Федерації, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні та винаймав квартиру на проспекті Науки", - сказав він.

У квартирі поліцейські вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав та мобільні телефони.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також пошкоджено стіни під'їзду і вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження.

 

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