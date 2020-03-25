У Києві зросла кількість хворих на коронавірус, а в ОРДЛО заявили про провал переговорів: новини за 24 березня

В Україні підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом, мер Києва Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів з розведення на Донбасі. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 24 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Кількість хворих на коронавірус в Києві зросла до 31

Кількість киян, що захворіли на коронавірус COVID-19, зросла до 31 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Всього в Україні офіційно підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом, більшість з них – у Чернівецькій області та Києві.

Коронавірус підтвердили у ще одного нардепа

У народного депутата України Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19. Про це повідомила народний депутат Вікторія Гриб Facebook.

За її словами, останній раз вона контактувала з Рудиком на засіданні Верховної ради 17 березня. Вона зазначила, що у зв'язку з цим буде тиждень перебувати на обсервації, так як Рудик у сесійній залі сидить перед нею.

Кличко допустив закриття Києва на в'їзд та виїзд

Мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд та виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні, можу сказати, ситуація (з коронавірус, - ред.) ще контрольована. Але, якщо вона почне різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як запровадити більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - заявив він.

МОЗ закликав українців носити медичні маски

Через ситуацію з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я закликає громадян носити медичні маски. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 24 березня медичні маски вже продаються в аптеках.

"Обов'язково надягайте маски. Маски вже з'явилися в аптечних установах. З кожним днем їх ставатиме все більше і більше. Вітчизняні виробники нарощують виробництво. Я думаю, що найближчим часом дефіциту на території України не буде", - заявив Ляшко.

ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів щодо розведення на Донбасі

На переговорах підгруп контактної групи по Донбасу знову не погодили нові ділянки для розведення сил. Про це заявив представник окремих районів Донецької області в мінській підгрупі з питань безпеки Олексій Ніконоров, передають сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що самопроголошена "ДНР" запропонувала два додаткових альтернативних варіанти ділянок для відведення південніше окупованого Донецька, також запропонувала свій варіант "ЛНР". При цьому стверджується, що українська сторона нібито не надала альтернативні локації, що "істотно ускладнює переговорний процес".

Венедиктова скасувала наказ про поновлення прокурора Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про поновлення люстрованого прокурора Києва Сергія Юлдашева. Про це РБК-Україна сказала речник прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, Венедиктова вчора, 23 березня, скасувала наказ про призначення прокурором Києва Сергія Юлдашева. Зараз обов'язки голови столичної прокуратури виконує перший заступник Євген Стояновський.

Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав декларацію за 2019

Харківський міський голова Геннадій Кернес за 2019 рік отримав понад 20 млн гривень доходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану декларацію.

Згідно з декларацією, Кернес заробив 1,152 млн гривень на посаді мера, ще 18,9 млн гривень - дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тис. гривень відсотків від депозитів.

Готівкою Кернес зберігає 64 млн гривень, у банках розміщені депозити на загальну суму близько 17 млн гривень і більше 17 тис. доларів. У власності мера Харкова 11 елітних наручних годин, вартість яких не зазначена, а також інвалідний візок вартістю більше 100 тис. гривень.