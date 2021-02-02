У Києві під час акції протесту напали на поліцейського, затримано 9 осіб

У Києві учасник акції протесту скоїв напад на поліцейського. Правоохоронці затримали дев'ять осіб.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

Інцидент стався 2 лютого під час акції проти незаконних пасажирських перевезень, яка пройшла на вулиці Олени Теліги. Як зазначили в поліції, в ході протесту демонстранти почали розклеювати наклейки і не реагували на вимогу правоохоронців припинити незаконні дії.

"Один з активних учасників почав сперечатися, погрожувати і нецензурно лаятися. В результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок і чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника відразу затримали і доставили в управління поліції", - повідомили в поліції.

Всього в Шевченківське управління поліції доставили дев'ять осіб. На одного з них склали адміністративний протокол за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

За фактом нападу на поліцейського порушили кримінальну справу за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нападника затримали.

Нагадаємо, в кінці грудня в Києві під час акції протесту під Мінрегіоном побили поліцейського.