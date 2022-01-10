У Києві лікарі збували підробні COVID-сертифікати: у них вилучили майже 2 млн гривень

У Києві викрили чергову схему продажів підробних сертифікатів вакцинації від COVID. В організації схеми підозрюють медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, лікарі та працівники однієї із лікарень міста Києва організували протиправну схему підроблення міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Відомо, що такі "послуги" коштували від 4 до 6 тисяч грн. Зокрема, один з учасників групи здійснював пошук потенційних "клієнтів", приймав від них замовлення та передавав дані медичним працівникам.

Після чого відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до системи eHealth для подальшого завантаження документу в "Дію".

За інформацією правоохоронців, отримані від "клієнтів" гроші переховувались на рахунок іншого учасника групи, який обготівковував та розподіляв їх.

Під час обшуків в одній із столичних лікарень та за місцями проживання зловмисників було вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також гроші на загальну суму понад 1,8 млн гривень.

Фото: у Києві лікарі збували підробні COVID-сертифікати (gp.gov.ua)