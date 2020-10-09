ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві вперше виявили понад 500 нових випадків COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві за добу підтвердили 567 нових випадків захворювання коронавірусом. Це новий антирекорд для столиці.

Популярні новини

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Попередній антирекорд в столиці був 447 випадків захворювання за добу. Таку кількість нових випадків фіксували двічі - 26 вересня і 2 жовтня.

Також за добу в Києві від COVID-19 померли 10 осіб. Всього з початку пандемії в столиці підтвердили вже 26 463 випадки захворювання коронавірусом. Кількість летальних випадків зросла до 463.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували новий антирекорд - захворіли 5804 людина. Це вже третій антирекорд поспіль. Всього в країні захворіли вже понад 250 тисяч людей. Активними хворими залишаються 137 526 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ в оновленому карантинному списку може опинитися у "помаранчевій" зоні. Зараз столиця знаходиться в "жовтій" зоні карантину.

Також повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що для України попереду нелегкий період по ситуації з коронавірусом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКоронавірус