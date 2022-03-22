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У Києві поновлюють проведення планових операцій

У столичних лікарнях відновили планові операції (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві поновлюється виконання планових операцій у випадках, коли вони дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург повідомила, що наказом МОЗ України №507 від 20 березня внесено зміни до попереднього наказу, яким тимчасово припинялися планові госпіталізації на період воєнних дій.

"У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно", - сказала вона.

Також заклади охорони здоров’я можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань у випадках, якщо не є зайнятими понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю.

Як сказала Гінзбург, в умовах воєнного стану, є необхідність мати резерв ліжок для надання допомоги пораненим і тим, хто без лікарського втручання просто не має шансів вижити.

Вона пояснила, що людина, яка потребує госпіталізації з подібних причин, може звернутися до свого сімейного лікаря (адреси та телефони для довідок можна знайти за посиланням).

Фахівець зробить висновок щодо необхідності перебування у стаціонарі та надасть відповідне направлення.

Також Гінзбург заначила, що витратні матеріали для низки оперативних втручань закуповуються коштом міського бюджету, тож є для киян безкоштовними.

Раніше ми повідомляли, що в Україні розгорнули ізраїльський військово-польовий госпіталь.

Також ми писали, що МОЗ відреагувало на захоплення "швидкої" на Харківщині.

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Київ