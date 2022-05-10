У Києві відновили роботу чотири центра масової вакцинації

У Києві знову почали працювати центри масової вакцинації. Зробити щеплення від COVID-19 жителі столиці зможуть в низці торгових центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
За умови запису в додатку Helsi жителі столиці зможуть вакцинуватися:
Також зазначається, що у всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer. Для того, щоб отримати щеплення потрібно мати при собі паспорт, ІПН та мобільний телефон.
Раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати із закінченим терміном не зникатимуть із додатку "Дія". Натомість документ буде недійсним.
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