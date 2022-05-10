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У Києві відновили роботу чотири центра масової вакцинації

Фото: у Києві відновили роботу чотири центри масової вакцинації (прес-служба Київської ОДА)
Автор: РБК-Україна

У Києві знову почали працювати центри масової вакцинації. Зробити щеплення від COVID-19 жителі столиці зможуть в низці торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

За умови запису в додатку Helsi жителі столиці зможуть вакцинуватися:

  • В ТРЦ Gulliver отримати щеплення можна з понеділка по суботу з 11:00 до 16:00.
  • В ТРЦ Respublika Park пункт масової вакцинації працює по понеділкам, середам та суботам з 12:00 до 15:00.
  • В ТРЦ River Mall - з вівторка по неділю. Час роботи - з 11:00 до 15:00.
  • В ТРЦ Універмаг Україна - з вівторка по суботу. Час роботи - з 10:00 до 17:00.

Також зазначається, що у всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer. Для того, щоб отримати щеплення потрібно мати при собі паспорт, ІПН та мобільний телефон.

Раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати із закінченим терміном не зникатимуть із додатку "Дія". Натомість документ буде недійсним.

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КиївCOVIDКоронавірусВакцинація