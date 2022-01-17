У Києві біля метро "Вокзальна" знайшли закривавлений труп

Біля станції метро "Вокзальна" в Києві виявили закривавлене тіло чоловіка. На місці працюють медики та правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ Оперативний".
"На Вокзальній, біля входу в метро, виявлено тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся в крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.
Фото: (Kyiv Operative)
Нагадаємо, у Тернопільській області 22 грудня помер чоловік від переохолодження. Його тіло з ознаками обмороження знайшли на вулиці знайомі.