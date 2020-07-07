У Києві біля магазину сталась стрілянина

У Києві на вулиці Братиславська чоловік підстеріг біля магазину колишнього начальника і почав в нього стріляти. Підозрюваного затримали.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Постраждалого чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями в праве око і пахову зону. Згодом правоохоронці затримали 35-річного жителя сусіднього району, раніше судимого за наркозлочини.

Стрілок і постраждалий були знайомі, останній був начальником першого. Після закінчення випробувального терміну чоловіка звільнили і не сплатили заробітну плату, він вирішив помститись.

Нагадаємо, у Києві біля кінотеатру "Жовтень" громадяни вчинили бійку зі стріляниною, патрульні поліцейські затримали чоловіків.

Раніше повідомлялось, що у Києві на Троєщині чоловік влаштував стрілянину і поранив свого знайомого, потерпілий отримав численні поранення і три дні перебував у комі.

Зазначимо, в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину, а в результаті інциденту поранення отримав 45-річний чоловік