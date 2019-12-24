У Києві водій збила жінку з дитиною

У Києві на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збила жінку з дитиною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Киев.Оперативный".

Як зазначається, водій Hyundai CA6283BI збила жінку з дитиною на пішохідному переході. Обставини ДТП і стан постраждалих з'ясовуються.

Нагадаємо, на Житомирській трасі в ніч з 23 на 24 грудня сталося масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Також у Києві на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Chevrolet і двох велосипедистів, в результаті чого велосипедисти загинули на місці.

РБК-Україна писало, що в Харківській області сталося ДТП, в результаті якого постраждали троє поліцейських і водій легкового автомобіля.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області, в селі Братківці Тисменицького району поїзд збив поліцейський автомобіль, в результаті постраждали троє осіб. У ДТП потрапив наряд у складі співробітника поліції, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє людей. Ще двоє правоохоронців обійшлися оглядом медиків.