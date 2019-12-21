У Києві водій на смерть збив двох велосипедистів

У Києві на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля Chevrolet і двох велосипедистів, в результаті чого велосипедисти загинули на місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що аварія сталася біля зупинки громадського транспорту "Пролісок". Від отриманих травм двоє велосипедистів (чоловік і жінка) загинули на місці події.

В даний час слідчі з'ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області сталася аварія з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися.

Крім цього, у Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і злетів на узбіччя, після чого врізався в дерево. В результаті одна людина загинула, ще дві людини отримали різні травми.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Тепер його чекає суд.