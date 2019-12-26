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У Києві на Виноградарі сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 22:12
У Києві на Виноградарі сталася стрілянина, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка отримала поранення, її доставили в лікарню

У четвер, 26 грудня, в столиці на проспекті Правди сталася стрілянина, в результаті якої постраждала жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Постраждалій в даний момент медики надають необхідну допомогу. Вони й повідомили поліції про поранену жінку. Про стан її здоров'я не повідомляється. Також невідомі мотиви нападника.

Силовики зараз встановлюють деталі події.

"На місці пригоди слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, увечері 24 грудня в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули та постраждали люди. У цей же день у Дніпровському районі столиці зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого постраждали 7 осіб. П'яний водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршруткою.

Також повідомлялося, що в столиці на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збив жінку з дитиною.

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