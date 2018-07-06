У Києві вчора застрелили співробітника Нацполіції, - Князєв

Вчора в Києві у власному автомобілі з вогнепальної зброї застрелили правоохоронця

У Києві вчора, 5 липня, застрелили співробітника Національної поліції. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба Національної поліції.

"Вчора опівдні був убитий працівник Національної поліції, досить довго, з 1995 року працював у кримінальній поліції Національної поліції. Дмитро Глушак був убитий пострілом з вогнепальної зброї в центрі Києва ", - розповів Князєв.

За його словами, для проведення розслідування була створена слідчо-оперативна група, в яку входять працівника Національної поліції, а також співробітники Служби безпеки України.

Поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство, вчинене з метою пограбування. Інша - вбивство, пов'язане зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий.

Особовий склад Національної поліції висловлює співчуття родині загиблого поліцейського Особовий склад Національної поліції висловлює співчуття родині загиблого поліцейського Для розслідування вбивства поліцейського створена посилена слідчо-оперативна група. Крім того, до розслідування залучені колеги зі Служби безпеки України. Про це заявив сьогодні, 6 липня, Голова Нацполіції України Сергій В.князєв. Глава відомства приніс співчуття сім'ї загиблого, батькам, дружині та 6-річному синові. Деталі - ТУТ: https://bit.ly/2MT8Yw1 #ТонкаСиняЛінія #ThinBlueLine Сергій В.князєв Vyacheslav Abroskin Iaroslav Trakalo Ольга Отаманова "Українська правда" Цензор.НЕМАЄ УНН - Українські Національні Новини Телекомпанія "Магнолія-ТВ" Телеканал "Прямий" UA:Перший 1+1 24 Канал 112.ua Опубліковано Національна поліція України П'п'ятниця, 6 липня 2018 р.

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександра Пивовара, слідчі відпрацьовують кілька версій вбивства, основна з яких - вбивство з корисливих мотивів. На місці злочину знайшли дві кулі і дві стріляні гільзи, їх відправлять на експертизу.