У Києві збільшилася кількість захворювань коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу підтвердили 5 нових випадків захворювання

У Києві станом на 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу зафіксували п'ять нових випадків зараження COVID-19 у столиці.

"За минулу добу ще 5 чоловік в Києві захворіли на коронавірус - 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років, і одна жінка, медичний представник, у віці 55 років. На сьогоднішній день киян, хворих корона вірус, становлюе 107 осіб", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували 549 випадків коронавіруса. За останню добу було виявлено 69 нових захворювань.

Також РБК-Україна писало, що Моз оновив алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом. Стаціонарне лікування надається хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 в середньому і тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності, а також пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень.