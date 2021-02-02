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У Києві на Оболоні обстріляли авто: до затримання нападників підключили спецназ

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 14:11
У Києві на Оболоні обстріляли авто: до затримання нападників підключили спецназ
Поліція відправила обстріляне авто на експертизу (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві увечері 1 лютого сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль на Оболоні і зникли, до їхнього затримання підключили спецназ.

Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті короткочасного переслідування спецназівці і співробітники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників в Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.

Керівник поліції Києва Андрей Крищенко зазначив, що працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва менш ніж за годину.

"У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії", - повідомив Крищенко.

Фото: правоохоронці затримали осіб, які обстріляли автівку в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, ввечері 29 січня невідомий влаштував стрілянину по пасажирському автобусу з людьми всередині.

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