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У Києві на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою

Автор: Артем Горовенко

У Святошинському районі Києва на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що чоловіка з гранатою виявили на вулиці Чорнобильській "в ході реалізації оперативної інформації". Під час огляду в кишені киянина виявили предмет, схожий на гранату РГД-5, і запал до неї.

"Слідчий вилучив небезпечні предмети і направив на відповідну експертизу. За попереднім висновком фахівців профільної служби вилучене відноситься до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, поліція встановлює походження гранати, відкрито кримінальну справу за фактом носіння бойових припасів без розрідження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Київ