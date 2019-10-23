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У Києві учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 18:46
У Києві учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи
Фото: місце інциденту (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція може кваліфікувати інцидент як доведення до самогубства

У Києві дванадцятирічна учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи, її госпіталізували з травмами і переломами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався в одній зі шкіл на проспекті Відрадному. Ученицю сьомого класу з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні.

"Поліцейські поспілкувалися з педагогами і школярами і з'ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти з класу і відкрила для провітрювання вікно біля дошки. І поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель і вистрибнула у відкрите вікно", - йдеться в повідомленні.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

У Києві учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи

Фото: місце інциденту (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з вікна вистрибнув восьмикласник. За даними поліції, школяр проживав у будинку, з вікна якого і вистрибнув.

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