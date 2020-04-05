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У Києві за добу коронавірус підтвердили у 31 особи, які захворіли вже 245

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 10:09
У Києві за добу коронавірус підтвердили у 31 особи, які захворіли вже 245
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворіли 18 жінок і 13 чоловіків, один летальний випадок

За минулу добу число жителів Києва, які захворіли на коронавирус, збільшилася ще на 31 людини. Про це повідомив в Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"За добу захворіли: 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків у віці від 19-ти до 78-ми років. Один - 71-літній чоловік - помер. 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікується вдома на самоізоляції, під контролем медиків", - повідомив Кличко.

Мер Києва також додав, що тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, нещодавно виїжджали за кордон, інші кордонів України не покидали.

"Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, в Україні, за даними Моз, станом на вечір 4 квітня зафіксовані 32 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Заразилися більше тисячі чоловік. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавіруса в Україні може початися в середині квітня.

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