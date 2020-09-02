У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 зросла вдвічі. Новий антирекорд

У Києві 2 вересня зафіксували новий антирекорд. За добу кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.
Про це повідомляє карта Ради національної безпеки і оборони.
За вчора у місті заразилися коронавірусом ще 332 людини. У місті за весь час пандемії виявили 13 878 випадків COVID-19.
Зазначимо, Київ потрапив у "жовту зону" карантину. У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження "зеленої" зони.
Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння Києва в "помаранчеву зону" карантину.
Раніше РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.
У коментарі виданню повідомляли, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.