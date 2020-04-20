У Києві за добу 2 летальних випадки від коронавірусу та 49 нових інфікованих

За минулу добу у 49 киян лабораторно підтвердили коронавірус, двоє людей померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

За його даними, з-поміж захворілих є двоє медиків.

Захворіли 23 жінки у віці від 27 до 74 років; 25 чоловіків у віці від 20 до 75 років і дитина, якій 13 років.

При цьому зафіксовано 2 летальні випадки.

"У лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Всього в столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - поінформував Кличко.

Нагадаємо, в Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль. 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, на день пізніше - 444, вчора - 343 нових випадки.

Раніше вірусолог розповіла, коли чекати піку епідемії коронавірусу. За її словами, нинішня фаза - це ще навіть не початок піку.

Також РБК-Україна писало, що дослідники з французького університету Екс-Марсель заявили, коронавірус може вижити при температурі +60 градусів за Цельсієм. Зазвичай така температура використовується для дезінфекції лабораторій.