У Києві стріляли в офіс редакції Гордона. Поліція відкрила справу

У Подільському районі Києва стріляли в офіс редакції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за даним фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва .

У столичній поліції РБК-Україна повідомили, що мова йде про офіс журналіста Дмитра Гордона.

За даними правоохоронців, близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованому на вулиці Щекавицькій.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту зафіксувала пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета.

" Пошкодження скла було не наскрізним. В даний час правоохоронці встановлюють свідків і очевидців, переглядають відео з камер спостереження", - йдеться в повідомленні.

Поліції розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Фото: у Києві стріляли в офіс редакції Гордона (kyiv.npu.gov.ua)