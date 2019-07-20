У Києві рятувальники дістали тіло потопельника з Дніпра

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в місті Києві дістали тіло з Дніпра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в столиці.

В оперативно-координаційний центр ДСНС з надзвичайних ситуацій в місті Києві о 18:54 суботи надійшло повідомлення про те, що на території пляжу "Золотий" на острові Гідропарк у річці Дніпро знаходиться тіло людини.

Тіло потопельника знаходилось в мулі на відстані 15 м від берега. Рятувальники за допомогою надувного човна отримали утопленика і передали його правоохоронним органам. Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, взимку в Києві на Дніпрі під лід провалився рибалка. Тоді в оперативно-координаційний центр надійшов дзвінок від очевидців. За їх словами, на Дніпрі на відстані 50 м від берега навпроти одного з будинків на вулиці Садовій під лід провалився рибалка.

Додамо, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.