У Києві створять інформаційну базу хворих на коронавірус COVID-19 та хто з ними контактував. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, розроблений алгоритм, який київська влада почала впроваджувати з правоохоронними органами, медпрацівниками.

"Перше що треба зробити - єдину інформаційну базу хворих осіб і хто з ними контактував. Цих людей потрібно негайно відправляти на ізоляцію або лікуватись. Тому міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, київського лабцентру МОЗ, ДПСУ, головного управління Нацполіції", - заявив Кличко.

За його словами, кияни теж мають долучитись і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань чи про людей, які контактують з потенційно хворими.

Раніше повідомлялося, що на наступному тижні в Україні з'явиться мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, в Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 55 осіб. Зокрема, інфікувалися 4 жінки у віці від 31 до 59 років і 4 чоловіки у віці від 43 до 59 років.

Всього в Україні відомо про 218 випадків зараження. Детально про те, як змінюється ситуація з пандемією коронавірусу в Україні та світі 27 березня - в матеріалі РБК-Україна.