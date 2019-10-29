В Києві скасували 9 рейсів міської електрички

В Києві скасовані 9 рейсів міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".

У ранковий час із причини актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Нагадаємо, у Києві на двох берегах утворились пробки. Зокрема, ускладнений рух транспорту на на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Юрія Іллєнка, Набережному шосе. Крім того, пробки на трьох мостах та на Дарницькому шосе, проспекті Соборності та Миколи Бажана зі сторони мостів.

Зазначимо, у центрі столиці у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації обмежили рух автотранспорту. до 10 листопада.

Як повідомляється, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

РБК-Україна писало, що у 2019 році планується введення в експлуатацію трьох об'їздів навколо населених пунктів, в тому числі Полтави, на трасі М-03 Київ-Полтава.