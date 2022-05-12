У Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр

Близько 23:50 середи рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння за адресою вулиця Героїв Севастополя, 44.

По прибуттю співробітники ДСНС встановили, що в залі для глядачів сталася пожежа, яка почала поширюватися на всю будівлю. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння загоряння.

12 травня о 00:54 пожежу на площі 350 кв.м рятувальники локалізували, а о 01: 54 – ліквідували.

На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.