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У Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр

Фото: у Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Солом'янському районі Києва сталося загоряння в будівлі недіючого кінотеатру. Причина виникнення пожежі зараз встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Близько 23:50 середи рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння за адресою вулиця Героїв Севастополя, 44.

По прибуттю співробітники ДСНС встановили, що в залі для глядачів сталася пожежа, яка почала поширюватися на всю будівлю. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння загоряння.

12 травня о 00:54 пожежу на площі 350 кв.м рятувальники локалізували, а о 01: 54 – ліквідували.

На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, минулого тижня в Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж. У тому числі на території Чорнобильської зони.

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КиївПожежа