ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 травня 2022 08:40
У Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр Фото: у Києві в Солом'янському районі горів кінотеатр (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Солом'янському районі Києва сталося загоряння в будівлі недіючого кінотеатру. Причина виникнення пожежі зараз встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Близько 23:50 середи рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння за адресою вулиця Героїв Севастополя, 44.

По прибуттю співробітники ДСНС встановили, що в залі для глядачів сталася пожежа, яка почала поширюватися на всю будівлю. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння загоряння.

12 травня о 00:54 пожежу на площі 350 кв.м рятувальники локалізували, а о 01: 54 – ліквідували.

На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, минулого тижня в Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж. У тому числі на території Чорнобильської зони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область