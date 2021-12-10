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У Києві швидка допомога потрапила в ДТП: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві 10 грудня машина швидкої допомоги, яка рухалася з проблисковими маяками, потрапила в ДТП. Травми отримали двоє медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Шевроле" не поступився дорогою кареті швидкої допомоги, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. В результаті зіткнення медична машина перекинулася.

Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Костянтинівській Подільського району Києва. В аварії постраждали двоє медиків. Вони госпіталізовані. Про їх стан не повідомляється.

На місці події поліцейські встановлюють причини та обставини аварії.

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КиївДТП