У Києві швидка допомога потрапила в ДТП: є постраждалі
Фото: у Києві "швидка" потрапила в ДТП, є постраждалі (kyiv.npu.gov.ua)
У Києві 10 грудня машина швидкої допомоги, яка рухалася з проблисковими маяками, потрапила в ДТП. Травми отримали двоє медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Шевроле" не поступився дорогою кареті швидкої допомоги, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. В результаті зіткнення медична машина перекинулася.
Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Костянтинівській Подільського району Києва. В аварії постраждали двоє медиків. Вони госпіталізовані. Про їх стан не повідомляється.
На місці події поліцейські встановлюють причини та обставини аварії.