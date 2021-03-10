У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з COVID

У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять.
Так, "червоними" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
У "помаранчевої" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.
Решта 12 областей "жовті" - Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.
При цьому у восьми регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (132,8 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях, а також у Києві (68,8).
Нагадаємо, за добу в Україні виявили 6377 нових і вперше з січня понад 200 летальних випадків COVID. Найбільше заражень в Києві.
Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майже 10 областей близькі до "червоній" зоні карантину.